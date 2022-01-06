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قفزة بحالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-06T16:14:15+0000
قفزة بحالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن وفاة مصاب واحد وكشف 321 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في جميع مناطق الاقليم.

بيان للوزارة اكد ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 4327 فحصا جديدا اسفر عن اكتشاف اصابة 321 شخصا جديدا بالفيروس، مقابل اكتساب 134 مصابا الشفاء خلال الفترة ذاتها مع وفاة مصاب واحد.

الاحصاءات الكلية للوزارة بحسب بيانها اكدت على انها قامت بحجر 21871 شخصا خلال الفترة الماضية خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرا الى اجراء ٣٦٨٨٣٥٢ فحصا، اسفرت عن اكتشاف اصابة ٣٨١٩١٨ شخصا بالفيروس ، اكتسب ٣٧٢٨٤١ مصابا منهم الشفاء وبقاء 1944 مصابا تحت العناية الطبية المركزة، وتم تأكيد وفاة 7133 مصابا في جميع مناطق الاقليم متأثرين بمضاعفات الاصابة بالفيروس.

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