قطع مياه الشرب مجدداً عن مليون إنسان في الحسكة وريفها

شفق نيوز/ قطع الجيش التركي والفصائل المسلحة التابعة له المياه الصالحة للشرب عن مدينة الحسكة وريفها في منطقة الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في سوريا.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن "الجيش التركي والفصائل المسلحة أوقفت محطة مياه علوك عن العمل ظهر اليوم ومنعت الموظفين والفنيين من دخول المحطة".

وتدار محطة علوك من قبل مديرية المياه التابعة للحكومة السورية وفق اتفاق بين روسيا وتركيا نص على تشغيل محطة مياه علوك بإشراف من موظفي الحكومة السورية مقابل تغذية منطقة رأس العين وتل أبيض بالكهرباء من سد تشرين بريف منبج والتي تقع تحت سيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وتغذي محطة مياه علوك أكثر من مليون إنسان بمياه الشرب في مدينة الحسكة وتل تمر وتجمعات سكنية تابعة لهما.

وأوضح المصدر أن "القوات الروسية تجري اتصالات مع الجانب التركي لإعادة تشغيل المحطة والسماح للفنين بالوصول إليها لصيانة بعض المضخات المتضررة واستئناف عملية الضخ".

وقال عدنان ملي من مدينة الحسكة لوكالة شفق نيوز "منذ يوم أمس لم تصل المياه للحسكة وفي البداية قال لنا مسؤولو المياه ان هناك ضعفاً في عملية الضخ واليوم يتحدثون عن إيقاف تركيا للمحطة من جديد وهذا الامر أصبح يتكرر كل شهر".

وأضاف ملي "لا يمكن أن يكون مصدرنا لمياه الشرب هي دولة محتلة لأرضنا يجب على الإدارة الذاتية إيجاد حل عملي وبديل لتوفير مياه الشرب لمدينة الحسكة وريفها".

وقال مصدر حكومي لوكالة شفق نيوز إن "فصائل المعارضة تطالب بتغذية منطقة راس العين بالكهرباء على مدار 24 ساعة من سد تشرين الذي تسيطر عليه الإدارة الذاتية فيما يتم حاليا تغذية المنطقة لمدة 12 ساعة يوميا بالكهرباء كشرط لإعادة تشغيل محطة المياه".

وتكرر إيقاف الضخ من محطة علّوك بريف سري كانيه / رأس العين منذ سيطرة تركيا وفصائل سوريا موالية لها على المنطقة الحدودية من ضمنها المحطة في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019، وتعتبر المحطة المصدر الرئيسي لتغذية مناطق الحسكة وتل تمر والشدادي بمياه الشرب.

وتوقفت محطة مياه علوك عن العمل لأكثر من 20 يوماً في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بسبب استجرار فصائل المعارضة للكهرباء من الخط الرئيسي الواصل بين محطة كهرباء الدرباسية ومحطة مياه علوك ما تسبب بضعف التيار الكهربائي المغذي للمحطة وتوقفها عن العمل.

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت في آب / أغسطس عن بدء تشغيل "آبار الحمة" شمال غرب الحسكة لتكون بديلاً عن محطة مياه علوك إلا أن كمية المياه الواردة من آبار الحمة لا تلبي حاجة المنطقة.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في 2 أبريل 2020، تركيا لبذل "كل جهدها" لاستئناف توريد المياه من محطة ضخ المياه في علوك، موضحة أن تقاعس السلطات التركية عن ضمان إمدادات مياه كافية لمناطق سيطرة الكورد في شمال شرق سوريا، يضر بقدرة المنظمات الإنسانية على تجهيز المجتمعات الضعيفة لحمايتها، في ظل انتشار الوباء.