قطع طريق حيوي وإغلاق دوائر حكومية بتظاهرات في منطقتين بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ خرج العشرات من سكان قضاء "كويسنجق" في محافظة أربيل صباح اليوم الأحد احتجاجا على النقص الحاصل في الخدمات الأساسية.

وقطع المحتجون في قرية "شيله" في "كويسنجق" الطريق الرابط بين القضاء وناحية "طق طق" ومنعوا حركة السير على العجلات.

وفي الوقت ذاته تظاهر سكان وادي "شاوري" في قضاء "رانية" التابع لإدارة منطقة "رابرين" أمام مبنى البلدية مطالبين بصرف التعويضات المالية لهم عن بيع أراضيهم للبلدية.

وأغلق المحتجون مبنى البلدية، والتسجيل العقاري، والضرائب، ودوائر أُخرى في "رانية".

من جهته أوضح مدير دائرة تسجيل العقاري في القضاء محمد علي في تصريح ادلى به للصحفيين، إن مشاكل هؤلاء المواطنين رُفعت إلى لجنة شكلها مجلس وزراء إقليم كوردستان، ولا علاقة لها بدائرة تسجيل العقاري.