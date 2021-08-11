أزمة الماء تتفاعل في أربيل .. محتجون يقطعون شارعاً رئيسياً وسط المدينة

شفق نيوز/ قطع العشرات من المحتجين قبل ظهر اليوم الأربعاء شارع 100 م الرئيسي وسط أربيل من جهة حي "باداوه" الشعبي احتجاجا على انقطاع مياه الإسالة.

وقال احد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، اصبح لنا عشرة ايام من دون ماء، وتركنا منزلنا ويوم أمس ابلغونا انه تم تصليح مشروع الماء وعدنا لمنازلنا ولكن الماء لم ياتِ

بدوره قال متظاهر آخر : يوم امس اشتريت خزانين من خمسة براميل من الماء بستين ألف دينار عراقي ووصل سعر الصهريج الماء الكامل إلى أكثر من 100 دولار أمريكي.

وقالت أحدى المتظاهرات "منذ قبل عيد الأضحى لم يصل الينا الماء ومنذ ذلك التاريخ ونحن نشتري الماء".

ويشارك في التظاهرة شباب ونساء ورجال كبار السن للمطالبة بضرورة توفير ماء الاسالة لهم.