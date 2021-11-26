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قطع الإيرادات المائية الايرانية يهدد منطقة في كوردستان بالجفاف

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-26T12:32:03+0000
قطع الإيرادات المائية الايرانية يهدد منطقة في كوردستان بالجفاف

شفق نيوز/ حذرت إدارة منطقة كرميان التابعة لإقليم كوردستان، يوم الجمعة، من دخول خطر الجفاف شبه التام في المنطقة بسبب قطع الجانب الإيراني الإيرادات المائية نحو سد دربندخان.

وقال مدير الموارد المائية في كرميان وكالة مؤيد احمد شمس الله لوكالة شفق نيوز، إن "الخزين المائي في سد دربندخان وصل إلى مرحلة الخزين الميت ولا تتجاوز الإيرادات المخزونة 16 متراً مكعباً ، وتناقص مخزون السد من 4 مليارات إلى 900 مليون متر مكعب".

واضاف، أن "انخفاض المخزون المائي في دربندخان تسبب بانخفاض مناسيب نهر سيروان بنسبة كبيرة لا تفي بأبسط الاحتياجات". وأكد أن شمس الله، أن "الموقف المائي حرج جدا في حال استمرار انحسار الأمطار والإيرادات المائية القادمة من إيران".

يأتي هذا في وقت صرح فيه المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان حسين حمه رحيم بأن إيران أوقفت تدفق المياه صوب الإقليم بنسبة 100 بالمائة، مطالبا الحكومة الاتحادية بالتدخل في الموضوع على اعتبار أنه سيادي.

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