سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قطع الكهرباء 12 ساعة في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-17T15:51:26+0000
قطع الكهرباء 12 ساعة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية السيطرة في كهرباء اقليم كوردستان، يوم السبت، عن ايقاف انتاج الغاز في حقل كورمور لمدة 12 ساعة من اجل القيام باصلاحات لزيادة القدرة الانتاجية للحقل وهو ما من شأنه توقف محطات الكهرباء التي تعمل بوقود الغاز. 

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انها تبلغ المشتركين كافة بان شركة دانا غاز باشراف وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان ستقوم من الساعة الرابعة فجرا لغاية الرابعة عصر يوم غد 18 نيسان الجاري باعمال الاصلاح في حقل كورمور من أجل زيادة إنتاجه من الغاز الطبيعي والتهيؤ لفصل الصيف.

واشار البيان انه خلال تلك الفترة ستتوقف عمليات ارسال الغاز الى محطات انتاج الكهرباء مما سيتسبب بانخفاض انتاج الكهرباء، لافتا الى ان فرق سيطرة الكهرباء وبالتنسيق مع محطات التحويل ستعمل على ان تكون تأثيرات تلك الفترة من الانقطاع قليلة على المشتركين.

related

اقليم كوردستان يدشن محطة تزيد 10% من معدل انتاج الطاقة الكهربائية

Date: 2020-07-14 11:50:49
اقليم كوردستان يدشن محطة تزيد 10% من معدل انتاج الطاقة الكهربائية

إقليم كوردستان: لن نستورد الكهرباء من إيران

Date: 2021-02-18 08:45:37
إقليم كوردستان: لن نستورد الكهرباء من إيران

كهرباء السليمانية تتحدث عن انخفاض بساعات التجهيز

Date: 2019-12-08 12:59:41
كهرباء السليمانية تتحدث عن انخفاض بساعات التجهيز

إقليم كوردستان: يمكننا إنتاج 6500 ميغاواط من الكهرباء

Date: 2021-01-26 08:17:30
إقليم كوردستان: يمكننا إنتاج 6500 ميغاواط من الكهرباء

الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان تجتمع لإصدار قرار نهائي حول الرواتب

Date: 2020-06-21 15:07:09
الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان تجتمع لإصدار قرار نهائي حول الرواتب

تربية الاقليم توافق على نقل ملاكات الدراسة الكوردية في كركوك

Date: 2020-11-03 08:36:54
تربية الاقليم توافق على نقل ملاكات الدراسة الكوردية في كركوك

واشنطن تعلّق على صدور أحكام سجن بحق صحفيين وناشطين بكوردستان

Date: 2021-02-19 16:29:15
واشنطن تعلّق على صدور أحكام سجن بحق صحفيين وناشطين بكوردستان

بارزاني يفصح عن تشكيل تحالف للكتل الكوردستانية في بغداد قريبا

Date: 2019-11-05 14:08:14
بارزاني يفصح عن تشكيل تحالف للكتل الكوردستانية في بغداد قريبا