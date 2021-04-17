قطع الكهرباء 12 ساعة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت مديرية السيطرة في كهرباء اقليم كوردستان، يوم السبت، عن ايقاف انتاج الغاز في حقل كورمور لمدة 12 ساعة من اجل القيام باصلاحات لزيادة القدرة الانتاجية للحقل وهو ما من شأنه توقف محطات الكهرباء التي تعمل بوقود الغاز.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انها تبلغ المشتركين كافة بان شركة دانا غاز باشراف وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان ستقوم من الساعة الرابعة فجرا لغاية الرابعة عصر يوم غد 18 نيسان الجاري باعمال الاصلاح في حقل كورمور من أجل زيادة إنتاجه من الغاز الطبيعي والتهيؤ لفصل الصيف.

واشار البيان انه خلال تلك الفترة ستتوقف عمليات ارسال الغاز الى محطات انتاج الكهرباء مما سيتسبب بانخفاض انتاج الكهرباء، لافتا الى ان فرق سيطرة الكهرباء وبالتنسيق مع محطات التحويل ستعمل على ان تكون تأثيرات تلك الفترة من الانقطاع قليلة على المشتركين.