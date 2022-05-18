"قطعوها إرباً إرباً" .. تفاصيل نهاية مأساوية لطفلة دخلت قفصاً للكلاب في السليمانية

شفق نيوز/ قال والد طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، يوم الأربعاء، أن ابنته لقيت حتفها جراء هجوم تعرضت له عندما دخلت قفصا يأوي هذا النوع من الحيوانات، وذلك في محافظة السليمانية.

والد الطفلة "ليا" ويُدعى "علي بجه" قال في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "غادرت ابنته المنزل يوم الاثنين وتحديدا في الساعة 2:40 دقيقة مساء، بعدها بدأوا في عملية البحث عنها في الحي، وقد تأخروا قليلا، وبعدها عادوا إلى منزل جيرانهم الذي يأوي مجموعة من الكلاب".

وأوضح أنه "يوجد في المنزل المذكور ثلاثة كلاب للحراسة مدربة، وقد تم وضعها داخل قفص خاص، إلا أن أبنته التي تعاني من مرض عقلي دخلت ذلك القفص لغرض اللعب مع الكلاب".

وتابع "بجه" بالقول إنه "شاهد في مقطع فيديوي قيام ابنته بتسلق القفص وتعرضها للهجوم، وعندما وصلت إليها لم اتمكن من فعل شيء سوى طلب النجدة من حراس لإنقاذ أبنتي من الكلاب"، مستدركا القول "لكن عندما اخرجناها كانت الكلاب قد قطعتها إرباً إرباً، وكان من غير المجدي نقلها إلى المستشفى، وأن تراها والدتها على هذا الحال".

كما نوه الأب المفجوع "لم نرفع دعوى قضائية ضد سكان المنزل لأنهم كانوا أشد منّا حزناً بشأن الحادث".