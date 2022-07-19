قطعوا طريقا رئيسيا.. مواطنو قادر كرم يحتجون لهذه الأسباب

شفق نيوز/ أقدم عدد من مواطني ناحية قادر كرم ظهر اليوم الثلاثاء، على قطع الطريق الذي يربط الناحية بقضاء جمجمال احتجاجا على قلة تجهيز التيار الكهربائي والماء.

وقال أحد المحتجين لوكالة شفق نيوز؛ ان المواطنين جميعا يعانون أشد المعاناة بسبب تزايد ساعات قطع التيار الكهربائي دون وجود برمجة للقطع.

وأضاف المواطن الذي فضل عدم ذكر اسمه؛ ان هذا القطع المستمر والغير مبرمج زاد من تكاليف أجرة المولدات الاهلية لهذا السبب وكذلك لارتفاع أسعار الوقود وبالتالي كلها تنعكس على وضع المواطن.

وبين كذلك أن قضاء جمجمال بصورة عامة تعاني من قلة مياه الشرب حيث تجهز المنازل كل اسبوع او اكثر بالماء، وهي مدة طويلة جدا ما تجبر المواطنين على شراء الماء تجاريا.

وطالب المحتجون من الجهات الحكومية زيادة ساعات تجهيز الكهرباء وكذلك تحسين تجهيز الماء الصالح للشرب.