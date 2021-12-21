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قطعة فنية.. "سجادة الأديان" بـ40 ألف دولار في معرض اربيل الدولي (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-21T16:12:02+0000
قطعة فنية.. "سجادة الأديان" بـ40 ألف دولار في معرض اربيل الدولي (صور)

شفق نيوز/ شارك معمل للسجاد بقطعة فنية في معرض اربيل الدولي للمنتجات الايرانية، حيث بلغت قيمتها نحو 40 ألف دولار.

وقال محمد جيلاني صاحب معمل ماندكار لصناعة السجاد اليدوي الإيراني لوكالة شفق نيوز؛ انها اغلى قطعة من السجاد تعرض في المعرض، وهي مصنوعة يدويا بقياس 3 × 4 متر وتسمى بسجادة الأديان وفيها اشارة الى جميع الأديان السماوية.

وأضاف جيلاني؛ أنه لغاية الان جاء العديد من زوار المعرض للاستفسار عنها ولكن نحن في اليوم الأول للمعرض وننتظر من يأتي ويرغب في شرائها.

وأقيم اليوم الثلاثاء في اربيل معرض المنتجات الإيرانية الذي يستمر لمدة أربعة ايام بمشاركة  130 شركة ايرانية متخصصة في المجالات المختلفة.

وجرت مراسيم الافتتاح بحضور السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي ووزير التجارة والصناعة في حكومة اقليم كردستان كمال مسلم بالاضافة الى محافظ اربيل اوميد خوشناو.

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