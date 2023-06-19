قطعة أرض في أربيل لـ"مشعان".. إقليم كوردستان يكشف الحقيقة

شفق نيوز / نفت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، منح قطعة أرض في أربيل للسياسي العراقي مشعان الجبوري.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي نشرت أخباراً تفيد بمنح حكومة الإقليم قطعة أرض في أربيل لابنة مسؤول سابق بالدولة العراقية للاستثمار".

وأضافت: "هذه الأخبار عارية عن الصحة"، لافتة إلى أن "هذه السيدة تعمل كمتعهدة إلى جانب عدد من النساء في هذا المشروع".

وكان عضو برلمان إقليم كوردستان السابق، علي حمه صالح، قد نشر أمس الأحد عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن حكومة الإقليم، منحت مشعان الجبوري قطعة أرض في أربيل، وأن ابنته (حنين) تدير المشروع عليها وهي كانت طبية أسنان".

وأضاف حمه صالح، أن "قطعة الأرض تقع على طريق بحركة في مدينة أربيل، ويتم بناء مشروع عليها يتكون من أربعة أبراج سكنية".