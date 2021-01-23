قطعان خنازير قادمة من تركيا تهدد محاصيل ريف ديرك

شفق نيوز/ يشتكي مزارعو قرى حدودية بريف ديرك (المالكية) بمنطقة الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد شمال شرق سوريا من تضرر مساحات واسعة من محاصيلهم الزراعية جراء عبور قطعان الخنازير البرية القادمة من تركيا إلى مناطقهم.

ويقول أهالي قرى (عين ديوار - مزرعة الشاطئ - الزهيرية - خراب رشك) الحدودية مع تركيا أن قطعان الخنازير تدخل أراضيهم الزراعية وتقوم بأكل وتخريب مساحات واسعة من محاصيلهم كالقمح والشعير والعدس وغيرها.

وقال حسن محمد مزارع من قرية عين ديوار الحدودية لوكالة شفق نيوز إن "عشرات الدونمات من مساحة الأراضي الزراعية تكبدت أضرارا كبيرة العام الماضي جراء دخول قطعان الخنازير البرية إلى مناطقنا قادمة من تركيا؛ حيث يتسبب تحركها ضمن قطعان بتخريب الأراضي المحروثة إلى جانب قيامها بأكل المحاصيل من قمح وشعير وحمص وعدس".

وأضاف محمد أن " ظاهرة عبور قطعان الخنازير تتكرر كل عام ولازالت مستمرة، حيث تأتي على شكل مجموعات، يصل عددها احيانا أكثر من 20 خنزيراً أحيانا ويزن كل واحد منها قرابة 300 كيلو غرام".

وأوضح حمزة حسن مزارع من قرية الزهيرية بريف ديرك لوكالة شفق نيوز أنه "في السنوات الماضية كان الأهالي يتوجهون إلى اصطياد الخنازير بالقرب من ضفاف نهر دجلة وذلك بهدف وقف تدفقها للمنطقة، وكذلك كان البعض يقوم ببيع لحومها إلى بعض العوائل المسيحية في المنطقة".

وأردف بالقول، "حاليا بسبب استهداف جنود وحرس الحدود التركي لاي شخص يقترب من الحدود لم يعد يخرج الناس في حملات صيد الخنازير خاصة وأنها تتحرك في الليل".

وحذر المزارعون في القرى الحدودية من الحاق هذه الظاهرة خسائر كبيرة في محصولهم الزراعي لهذا العام وسط ازدياد تدفق قطعان الخنازير البرية إلى داخل الحدود السورية موجهين نداء إلى المؤسسات المعنية بإيجاد حلول عاجة لهذه المشكلة .