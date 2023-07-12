قطر ترغب بافتتاح قنصلية في أربيل

شفق نيوز/ رحب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بافتتاح قنصلية قطرية في إقليم كوردستان، فيما بحث مع السفير القطري لدى العراق العلاقات الثنائية التي تربط الدوحة ببغداد وإقليم كوردستان.

وقال مقر البارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الزعيم الكوردي مسعود بارزاني استقبل، اليوم الأربعاء، السفير القطري لدى العراق خالد بن حمد السليطي في أربيل وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن اهمية العلاقات بين قطر والعراق واقليم كوردستان حيث عبر السفير القطري لدى العراق لبارزاني عن رغبة بلاده افتتاح قنصلية لها في أربيل".

من جانبه رحب بارزاني بتوطيد العلاقات الثنائية وافتتاح قنصلية لقطر في مدينة أربيل"، فيما كانت الاوضاع في المنطقة محوراً آخر خلال اللقاء.