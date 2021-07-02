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قضية "تعذيب أمين" تتفاعل.. مطالبات دولية بتحقيق "شفاف" في سجون الإدارة الذاتية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-02T21:02:33+0000
قضية "تعذيب أمين" تتفاعل.. مطالبات دولية بتحقيق "شفاف" في سجون الإدارة الذاتية

شفق نيوز / دعت بريطانيا يوم الجمعة، إلى تحقيق كامل وشفاف في ظروف مقتل (أمين عيسى العلي) في سجون الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا.

وكتب المبعوث البريطاني لسوريا جوناثان هارغريفر، في تغريدة على حساب المملكة الخاص بسوريا، "نشعر بالقلق حيال التقارير حول موت أمين عيسى العلي بينما كان محتجزاً لدى السلطات المحلية شمال شرق سوريا".

ودعا هارغريفر ، إلى "تحقيق شفاف وكامل حول ظروف وفاته".

وكانت السفارة الأمريكية في سوريا، قد دعت أمس الخميس، إلى إجراء مشابه، فضلا عن محاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن الاعتداء أو إساءة معاملة المحتجزين.

وتوفي أمين عيسى أمين" (35 عاما)، عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا تحت التعذيب بعد مضي قرابة شهر على اعتقاله من قبل النيابة العسكرية التابعة للإدارة الذاتية في مدينة الحسكة.

واعتقلت قوة عسكرية تابعة لجهاز الاستخبارات في الإدارة الذاتية (أمين)، منذ قرابة شهر من منزله في مدينة الحسكة ولم يتمكن ذويه من التواصل معه منذ حينها.

وقال مصدر من عائلة أمين لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة مشفى الشعب في المدينة سلمت جثة أمين إلى ذويه وعليها أثار تعذيب كبيرة كان قد تعرض لها اثناء فترة احتجازه".

وأوضح المصدر، أن "عائلة أمين تواصلت مع النيابة العامة والاستخبارات لإيصال الدواء لابنهم أثناء فترة اعتقاله كونه يعاني من مرض الغدة الدرقية ولكن هذه الجهات رفضت استلام الأدوية".

ولفت إلى أن "أمين تعرض للحرق بالزيت الحار وكسور في الفك والأسنان بالإضافة للتعرض للضرب بآلة حادة".

وينحدر أمين عيسى، من قرية "بيركي" التابعة لمدينة الدرباسية من مواليد 1986، متزوج ولديه ولدان، وهو صهر وابن أخ بشار أمين، القيادي في "المجلس الوطني الكوردي" وعضو المكتب السياسي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا".

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