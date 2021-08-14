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قضية البنزين والماء في إقليم كوردستان تتفاعل و29 برلمانياً يطالبون بعقد جلسة استثنائية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-14T10:57:17+0000
قضية البنزين والماء في إقليم كوردستان تتفاعل و29 برلمانياً يطالبون بعقد جلسة استثنائية

شفق نيوز/ قدم 29 عضوا في برلمان إقليم كوردستان يوم السبت طلبا إلى رئاسة البرلمان من أجل عقد جلسة إستثنائية للتباحث حول النقص الحاصل بالمياه وتراجع تجهيز الطاقة الكهربائية إضافة إلى ارتفاع سعر مادة "البنزين" في الإقليم.

وذكر مقدمو الطلب في بيان إنه استناداً إلى المادتين (8)، و(66) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان نطلب من هيئة الرئاسة توجيه دعوة إلى أعضاء البرلمان لعقد جلسة استثنائية خاصة لبحث مسائل عامة متعلقة بمعيشة الناس وبحضور الجهات المعنية.

ودعا الأعضاء تخصيص الجلسة لبحث ارتفاع أسعار الخدمات، تراجع ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية، الضرائب، نقص المياه، ارتفاع اسعار البنزين.

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