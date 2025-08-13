قضى غرقاً.. سائح نجفي يقطع تذكرة الى دهوك "بلا عودة"

شفق نيوز- دهوك

أفاد معاون مدير دائرة صحة قضاء العمادية في محافظة دهوك، مسعود بوتي، يوم الاربعاء، بوفاة شاب يبلغ من 24 عاما غرقا في مصيف شيرانة، فضلا عن إصابة آخر بعد سقوطه من صخرة مرتفعة.

وقال بوتي لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب وهو من اهالي محافظة النجف، كان قد قدم الى دهوك بغرض السياحة قبل ان يتعرض لحادث الغرق حيث جرى انتشال جثته ونقلها الى دائرة الطب العدلي".

واضاف أن "حادثا آخر وقع في المنطقة ذاتها تمثل بسقوط سائح من اعلى صخرة داخل الوادي، ما أدى الى اصابته بجروح مختلفة نقل على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج"، موكدا ان حالته الصحية مستقرة".