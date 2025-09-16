قضى بظروف "غامضة".. العثور على جثة مدير فندق على جبل في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني في السليمانية، مساء اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة "زانيار هيوا مصطفى"، أحد مديري فندق "غراند ملينيوم" في المدينة، على جبل ‌گويژا، وسط تضارب في الروايات بشأن ظروف وفاته.

وقال المصدر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الجثة نُقلت بعد العثور عليها إلى دائرة الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة، والسلطات المختصة لم تحسم حتى الآن ما إذا كانت الحادثة ناجمة عن انتحار أو جريمة قتل".

وفي وقت سابق، نعت إدارة فندق "غراند ملينيوم" فقيدها مصطفى في بيان رسمي، واصفة رحيله بأنه "كارثة أليمة"، مضيفة "باسم الإدارة وكامل كوادر الفندق نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرته الكريمة وزملائه وجميع العاملين معنا".

وتسببت الحادثة بحالة من الصدمة والحزن بين زملاء الفقيد والعاملين في الفندق، فيما عجّت منصات التواصل الاجتماعي برسائل تعزية لعائلته، بانتظار ما ستكشفه نتائج التحقيقات الرسمية.