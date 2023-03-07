قضوا على يد داعش.. فتح مقبرة جماعية للإيزيديين تضم رفات 30 ضحية  (صور)

شفق نيوز/ تتواصل عمليات فتح المقابر الجماعية في مناطق سنجار التي تضم رفات ضحايا ايزديين قتلوا على يد مسلحي تنظيم داعش عام 2014.

قال نيجيرفان حسين المتحدث باسم هيئة التحقيق وجمع الادلة التابعة لحكومة إقليم كوردستان لوكالة شفق نيوز؛ ان "الفريق الوطني العراقي المختص بفتح المقابر وبالتعاون مع الهيئة في كوردستان باشرت بفتح مقبرة همدان في أطراف مدينة سنجار".

وأضاف حسين؛ ان "المقبرة تضم حوالي 30 رفات من الضحايا لأهالي المنطقة"، موضحا أن رفات الضحايا سيتم نقلهم الى بغداد لاجراء التحليلات المناسبة في سبيل التعرف على هوياتهم وتسليمهم لذويهم.

وحسب آخر الاحصائيات من قبل هيئة التحقيق وجمع الادلة التابعة لحكومة إقليم كوردستان يوجد 114 مقابر جماعية في سنجار والمناطق المجاورة لها و تم فتح 32 مقبرة حتى الآن، فيما تم رفع 522 رفات للضحايا، تم التعرف على هويات 170 من ضحايا المقابر الجماعية وتم تسليم الرفات الى ذويهم ودفنهم في مقابر خاصة خصصت لهم في سنجار.