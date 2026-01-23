قضاء جمجمال يعطل دوام المدارس ليوم غد السبت

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية تربية قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية، يوم الجمعة، عن تعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات التعليمية ليوم غد السبت، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد التشاور مع قائمقامية قضاء جمجمال، تقرر اعتبار يوم غد السبت المصادف 24 كانون الثاني 2026، عطلة رسمية في جميع مراكز الدراسة (الحكومية والأهلية)، وذلك مراعاةً للمصلحة العامة وحفاظاً على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية نتيجة تردي حالة الطقس".