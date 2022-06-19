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قضاء كلار يعلن توزيع 80 مليون لتر يومياً من الماء على المواطنين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-19T08:08:53+0000
قضاء كلار يعلن توزيع 80 مليون لتر يومياً من الماء على المواطنين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية ماء قضاء كلار بإدارة گرميان يوم الأحد، توزيع أكثر من 80 ألف متر مكعب من المياه يومياً في القضاء، أي 80 مليون لتر من الماء على المواطنين.

وقال مدير ماء قضاء كلار سامان رحيم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "من بين 32 حياً في قضاء كلار، يعتمد 19 حيًا على مياه نهر سيروان اي بنسبة 70٪"، مشيراً الى أن "هناك خمسة أحياء أنابيبها قديمة وتحتاج إلى إصلاح ويجب استبدالها لأنها تالفة وتسبب مشكلات باستمرار".

وأشار رحيم إلى أن "قضاء كلار يعتمد على مصفاتين لتوزيع المياه على المواطنين ولكن بسبب الجفاف لا بد من توسعة إحدى المصافي والتي اعددنا الكشوفات الفنية والمالية لها والتي تقدر ميزانية الكشوفات بـ12 مليون دولار وقد تم الموافقة الشفهية على المشروع".

وتابع انه "يتم يومياً توزيع 80 ألف متر من الماء أي مايعادل 80 مليون لتر يومين على المواطنين في جميع مناطق قضاء كلار"، مشيرا الى ان "نوعية المياه لـ4 آبار في كلار تدهورت بسبب الجفاف".

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