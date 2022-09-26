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قضاء كفري يشهد وقفة احتجاجية تضامناً مع كورد إيران (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-26T16:02:29+0000
قضاء كفري يشهد وقفة احتجاجية تضامناً مع كورد إيران (صور)

شفق نيوز / نظم العشرات من الناشطين والمثقفين، في قضاء كفري بإدارة گرميان ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية لدعم الانتفاضات والاحتجاجات في كوردستان الشرقية وإيران والتنديد ضد اضطهاد المرأة.

وقال هاوري هيو، (أحد المحتجين) لوكالة شفق نيوز، إن "المحتجين حملوا صورة مهسا (جينا أميني)، ورددوا هتافات "المرأة .. الحياة والحرية".

وأضاف هيو، أن "الشهيدة (جينا أميني) رمز للنضال من أجل الحرية للشعب الكوردي"، مؤكداً أن "النساء لم يكنّ قادرات على لعب دورهن بسبب قمع النظام، لكن كان لهن دائمًا موقعًا لا يستسلمن له مطلقًا".

وطالب المحتجون في كفري، من المجتمع الدولي التدخل في إيقاف القمع والاعتداءات بحق المواطنين الكورد، فضلاً عن إطلاق سراح المعتقلين.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع دخول الاحتجاجات الإيرانية يومها العاشر، على خلفية وفاة الشابة "مهسا أميني" بعد تعذيبها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، لعدم التزامها بارتداء الحجاب.

وضجت أكثر من خمسين مدينة إيرانية، بينها العاصمة طهران وقم ومشهد، بتظاهرات حاشدة، تخللتها أعمال عنف، فضلاً عن قطع خدمة الإنترنت والقيام بحملة اعتقالات عشوائية في محاولة لكبح التظاهرات والسيطرة على الموقف الذي أخذ بالتصاعد وحظي بتأييد ودعم دولي كبير.

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