قضاء إقليم كوردستان يوجه بعدم التحقيق أو توقيف أي محامٍ قبل موافقة النقابة

شفق نيوز- اربيل

وجّه رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان القاضي عبد الجبار عزيز حسن، جميع المحاكم الواقعة ضمن المناطق الاستئنافية في الإقليم بعدم إجراء التحقيق أو توقيف أي محامٍ إلا بعد استحصال إذن من نقابة المحامين المسجل لديها، تطبيقاً لأحكام قانون المحاماة.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مديرية الشؤون القانونية في مجلس القضاء، حصلت عليها، اليوم الأربعاء، وكالة شفق نيوز، فقد عمّم المجلس توجيهاته إلى رئاسات محاكم استئناف أربيل والسليمانية ودهوك وكركوك/كرميان، مؤكداً ضرورة الالتزام بأحكام المادتين (28 و30) من قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965، والمادة (23) من قانون المحاماة في إقليم كوردستان رقم (17) لسنة 1999 المعدل.

ونص التعميم على عدم اتخاذ أي إجراء بالتحقيق أو توقيف المحامي المشكو منه قبل استحصال إذن من نقابة المحامين التي ينتمي إليها، وفقاً للنصوص القانونية النافذة.

وجاء التوجيه استجابةً لمطالب نقابة المحامين العراقيين بشأن ضمان تطبيق الضمانات القانونية الخاصة بالمحامين الممارسين لعملهم ضمن المناطق الاستئنافية في إقليم كردستان.

وأُرسلت نسخ من التعميم إلى مجلس القضاء الأعلى، ورئاسة الادعاء العام الاتحادي، ونقابة المحامين العراقيين، ونقابة محامي إقليم كوردستان، ورئاسة الادعاء العام في إقليم كردستان، للاطلاع والعمل بموجبه.