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قضاء إقليم كوردستان يشكل لجنة للتحقيق في اعتداء عناصر أمن داخل محكمة بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-14T06:24:58+0000
قضاء إقليم كوردستان يشكل لجنة للتحقيق في اعتداء عناصر أمن داخل محكمة بالسليمانية

شفق نيوز/ قرر مجلس القضاء في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيقة إزاء عناصر أمن بالاعتداء بالضرب المبرح على نساء داخل محكمة في محافظة السليمانية.

وتداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي في الإقليم تسجيلاً فيديوياً يظهر في أشخاص يرتدون زي عناصر الأمن وهم يقومون بالإعتداء على عدد من النساء داخل محكمة في السليمانية مما أثار غضباً واسعاً داخل المجتمع على مستوى الإقليم.

وقال القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بتاريخ 13/6/2022 وقع حادث في محكمة السليمانية على عدد من النساء من قبل قوات الأمن ومع التعبير عن قلقنا من الحادث غير السار ، وغير المرغوب فيه، قررنا تشكيل لجنة للتحقيق في كيفية وقوع الحادث وكشف الحقائق وبعد الانتهاء من التحقيق سيتم نشر النتائج أمام الرأي العام".

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