قضاء في دهوك يقنن احتفالات نوروز ويختصرها بـ"إيقاد النيران" (صور)

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال بنوروز في قضاء اكرى (عقرة) شرقي دهوك، عن استعدادها لاستقبال عيد نوروز بإيقاد نيران نوروز في الجبل المطل على المدينة.

وقال عضو اللجنة هفال فندي لوكالة شفق نيوز، إن "الاحتفال في المدينة سيقتصر على إيقاد النيران مساء يوم غد السبت، (20 آذار) دون اقامة حفلات رسمية في أمسية استقبال عيد نوروز".

وأوضح أن "اللجنة المنظمة شكلت فرقا شبابية لإيصال مشاعل النيران الى قمة الجبل واشعال النيران هناك إيذانا بقدوم عيد نوروز"، مشيرا الى ان "تحديد صيغة الاحتفال واقتصارها على إيقاد النيران واطلاق العاب نارية جاء التزاما بتوجيهات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا الذي بدأ بالانتشار مرة ثانية في اقليم كوردستان".

يذكر ان قضاء عقرة بمحافظة دهوك معروفة بإقامته مراسيم مهيبة لاستقبال عيد نوروز نظرا لجمال الطبيعة الجبلية فيه وتنظيم مراسم الاحتفال دفع بالسائحين من داخل اقليم كوردستان وخارجه للتوجه الى القضاء لمشاهدة مناظر النيران والالعاب النارية ومتابعة الحفلة الخاصة بمشاركة فناني المنطقة.

وحصل القضاء بعد سنوات من هذا التنظيم على لقب عاصمة نوروز في الإقليم.