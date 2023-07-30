قضاء جديد في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن صدور امر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني للوزارة بالبدء بإجراءات تحويل ناحية خورمال الى قضاء بالتعاون مع محافظة حلبجة.

وجاء في بيان لإعلام وزارة داخلية الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد ان قام اهالي ناحية خورمال بالتجمع والتخييم طالبين تحويل ناحيتهم الى قضاء، آمر رئيس الحكومة مسرور بارزاني وزارة الداخلية بالتنسيق مع محافظة حلبجة للبدء من يوم غد بالاجراءات الادارية الخاصة بتحويل ناحية خورمال الى قضاء واستكمال الاستعدادات الخاصة بهذا الصدد.