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قضاء العمادية يعلن تضرراً في السياحة والزراعة وتهجيراً لعدّة قرى بسبب حزب العمال

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-27T11:50:12+0000
قضاء العمادية يعلن تضرراً في السياحة والزراعة وتهجيراً لعدّة قرى بسبب حزب العمال

شفق نيوز/ أعلن قائمقام قضاء العمادية محافظة دهوك وارشين سلمان، يوم الإثنين، تضرر قطاعي الزراعة والسياحة بشكل كبير وتهجير عدّة قرى من القضاء بسبب تواجد حزب العمال الكوردستاني المناوئ لتركيا.

وقال سلمان لوكالة شفق نيوز، إن "197 قرية أخليت من ساكنيها منذ عام 1992 بسبب تواجد عناصر ومقرات حزب العمال الكوردستاني داخل قرى ومجمعات قضاء العمادية".

واشار الى تضرر قطاعي الزراعة والسياحة في القضاء.

واوضح سلمان ان "أهالي القرى لا يتمكنون من الذهاب الى قراهم لرعاية بساتينهم ورعي مواشيهم مما تسبب في إهدار موارد اقتصادية مهمة لقضاء العمادية الذي يعتبر من المناطق الحيوية في مجالات اقتصادية وزراعية وسياحية".

ولفت الى ان "62‎% من مساحة قضاء العمادية مهجورة بسبب حزب العمال الكوردستاني"، داعياً حزب العمال إلى "الخروج من اراضي اقليم كوردستان كون تواجده غير قانوني".

وتكثف تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ عدة اشهر، وتقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني تمرّدا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

ومنتصف أبريل، أعلنت تركيا، التي تقيم منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق داخل إقليم كوردستان، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الكورد.

وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي عام 2020.

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