قصيرة وممتلئة ولذيذة الطعم.. انطلاق موسم قطف الباميا الكوردية في شهرزور

شفق نيوز/ تعد "الباميا" من الخضروات المهمة التي تشكل المائدة العراقية وخاصة في إقليم كردستان العراق، لفائدتها الكبيرة وطعمها اللذيذ وخاصة في أول قطفة من موسمها.

انطلق موسم قطف خضار الباميا في مناطق شهرزور والذي يبدأ موسمه من اواخر شهر ايار الى نهاية تشرين الاول.

وتتميز الباميا الكوردية بقصر طولها وحجمها الضخم، فيما تتصف الباميا في المناطق الجنوبية بطولها الرفيع وتسمى (الحسيناوية او البترة) وتكون اسعار الباميا في اول قطافها غاليا وتنزل اسعارها تدريجيا.

ويقول المزارع بشتيوان عمر وهو يقطف الباميا في مزرعته، لوكالة شفق نيوز؛ إن "موسم قطف الباميا بدأ في مناطق شهرزور، وهذا العام كان جيدا قياسا بالاعوام السابقة لكن الاسعار ارتفعت نسبيا بسبب ارتفاع أسعار السماد والبذور والادوات الزراعية".

ويبين عمر؛ "نحن نبيعها للاسواق بسعر 5 الاف دينار للكيلو الواحد في بدايته لطلبه الكبير من الناس، حيث تتميز الباميا الكوردية بطعمها المميز ونكهتها الطيبة عن باقي المحافظات العراقية فأن السهول والارض هنا غنية بطبيعتها وأجوائها التي تناسب زراعة أي محصول".

الجدير بالذكر، أن وزارة الزراعة في حكومة اقليم كوردستان، منعت استيراد البامبا من دول الجوار حفاظا عن المنتج المحلي في الإقليم.