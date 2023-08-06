قصف جوي يسفر عن سقوط ضحية وإصابة آخر بجروح في السليمانية

شفق نيوز/ ادى قصف جوي بطائرة مسيرة، صباح اليوم الأحد، استهدف قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، إلى مقتل شخص واصابة آخر بجروح كحصيلة اولية.

وقال مصدر خاص لمراسل وكالة شفق نيوز انه صباح اليوم قامت طائرة تركية مسيرة بقصف منطقة تابعة لناحية "آغجلر" في قضاء جمجمال مما أسفر عن وقوع ضحايا بين قتيل وجريح، مشيرا الى سقوط قتيل وجريح وفقا للحصيلة الأولية للقصف.

واضاف ان القصف تسبب بحريق كبير في المنطقة، مشيرا إلى ان فرق الإنقاذ والدفاع المدني توجهت إلى مكان الحادث واستطاعت السيطرة على الحريق.

هذا و تم نقل المصاب والمقتول للمستشفى، لكن لغاية الان لم يتم الكشف عن هوية الضحايا، وفقا للمصدر.

في غضون ذلك قال مدير ناحية "آغجلر" هيمن بهجت في تصريح لمراسل وكالتنا، إنه تم اخبارهم بوقوع حريق في جبل "چنارتوى"، وقد توجهت فرق الدفاع المدني لمكان الحريق وقامت بالسيطرة عليه.

وحول قيام طائرة مسيرة بقصف المكان ووقوع ضحايا بين مدير الناحية انه لا يمتلك معلومات لغاية الآن حول أسباب الحريق ومن الجهة التي قامت بافتعاله.