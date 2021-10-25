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فيديو.. قصف يستهدف تواجداً لحزب العمال قرب أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-25T11:35:47+0000
فيديو.. قصف يستهدف تواجداً لحزب العمال قرب أربيل

شفق نيوز/ شنت المقاتلات الحربية التركية، يوم الاثنين، ضربات جوية استهدفت تواجداً لحزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن القصف تمركز القصف في قرى جبل بولي التابعة لمنطقة برادوست الحدودية في اربيل، حيث مواقع لحزب العمال الكوردستاني.

ولم يعرف بعد حجم الاضرار التي خلفها القصف.

وتشنّ أنقرة منذ 23 نيسان/أبريل عملية عسكرية جديدة في مناطق بإقليم كوردستان، جواً وأحياناً براً، ضد حزب العمال الكوردستاني الذي ينتشر على الشريط الحدودي، ويخوض اقتتالاً دامياً على الأراضي التركية منذ العام 1984 أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

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