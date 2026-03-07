قصف يستهدف مقر اللواء 70 في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني، ليل السبت، بإسقاط طائرة مسيّرة انتحارية قبل وصولها إلى مقر قيادة قوات البيشمركة في منطقة طاسلوجة بمدينة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطائرة حاولت استهداف مقر اللواء 70 في البيشمركة، قبل أن يتم إطلاق النار عليها والتمكن من إسقاطها قبل وصولها إلى المقر.

وأضاف المصدر، أن المسيّرة انفجرت عقب إسقاطها في محيط المنطقة، دون ورود معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وبالمقابل، فإن وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين في السعودية، أن الرياض أبلغت طهران بأن استمرار الهجمات على السعودية وقطاع الطاقة فيها قد يدفعها للرد بالمثل.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من شباط/ فبراير الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضراراً كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.

وقامت إيران برد على الهجوم الأميركي - الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثر واسع على دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلاً من العراق، وإسرائيل، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، والسعودية.