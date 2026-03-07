قصف يستهدف مقرا للأمم المتحدة وسط السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر امني، ليل السبت، باستهداف مقر تابع للأمم المتحدة في مدينة السليمانية بطائرة مسيّرة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "طائرة مسيّرة استهدفت موقعاً تابعاً للأمم المتحدة يقع خلف فندق (تيتانيك) وسط مدينة السليمانية".

وأضاف أن "المعلومات الأولية لم تُحدد بعد حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن الاستهداف، فيما هرعت قوات الأمن وفرق الطوارئ إلى موقع الحادث".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً في محيط المكان وبدأت بالتحقيق في ملابسات الهجوم".