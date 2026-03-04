قصف يستهدف معسكراً للمعارضة الكوردية الإيرانية في دوكان السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بتعرض مخيم سورداش في قضاء دوكان بالسليمانية، لهجوم صاروخي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن القصف استهدف المعسكر الذي يضم مقاتلين تابعين لحزب كومله الكادحين الكوردستاني الإيراني المعارض، من دون تسجيل إصابات، بحسب المعلومات الأولية.

وأضاف أن القصف بحسب المعلومات الأولية كان صاروخياً قادماً من الأراضي الإيرانية.

ويأتي هذا التطور ضمن سياق تصاعد الهجمات المرتبطة بالتوتر الإقليمي بعد الهجوم العسكرية الأميركي الاسرائيلي على إيران، إذ شهد إقليم كوردستان خلال الفترة الماضية تزايداً في الاستهدافات التي تطال مواقع ومعسكرات تابعة للمعارضة الكوردية الإيرانية، إلى جانب هجمات تتبناها فصائل عراقية متحالفة مع طهران على مطار أربيل الذي يضم قاعدة للقوات الأميريكية.