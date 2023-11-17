قصف يستهدف مطار "حرير" في أربيل وجهاز مكافحة الإرهاب بالإقليم يؤكد الهجوم

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي يوم الجمعة بقصف مطار "حرير" في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان " الهجوم حصل قبل قليل بواسطة طائرة مسيرة مفخخة استهدفت داخل المطار".

واضاف ان " الهجوم اسفر عن اندلاع الحريق داخل احدى القاعات في المطار".

بدوره أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان الهجوم، وقال في بيان إن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت اليوم الجمعة في الساعة 10:25 صباحا مطار حرير في محافظة اربيل والذي كان يتم استخدامه كقاعدة عسكرية للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش.