قصف يستهدف مرابض مدفعية للبيشمركة في السليمانية.. والآسايش تحقق بالحادث

شفق نيوز - السليمانية

أفاد مصدر خاص، صباح اليوم الثلاثاء، بتعرض مرابض مدفعية لقوات البيشمركة في منطقة حدودية بناحية "تكةران" التابعة لمحافظة السليمانية لهجوم، فيما لم تتضح حتى الآن الجهة التي تقف وراءه.

وعلى الفور، أجرى مراسل وكالة شفق نيوز اتصالا بالمتحدث الرسمي باسم مديرية آسايش السليمانية، العميد كارزان رسول، الذي أكد في تصريح خاص للوكالة أنه سيستفسر عن ملابسات الحادث، وسيوافي بالمعلومات فور اكتمالها.

ولم تصدر، حتى لحظة إعداد هذا الخبر، أي جهة أمنية أو عسكرية بيانا رسميا يوضح طبيعة الهجوم أو الجهة المسؤولة عنه.