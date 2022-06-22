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قصف يستهدف "دانة غاز" في قضاء جمجمال

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-22T14:15:06+0000
قصف يستهدف "دانة غاز" في قضاء جمجمال

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن قصفاً استهدف شركة "دانة غاز" الاماراتية العاملة في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية ضمن اقليم كوردستان.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن شركة دانة غاز في جمجمال تعرضت، مساء اليوم، لهجوم من جهات  مجهولة، مشيرا الى وقوع  جرحى.

ولم يتضح حتى الان، ما إذا كان الهجوم صاروخا أم طائرة مسيرة قد استهدفت مقر الشركة.

وبحسب المصدر، فأن حالة الجرحى غير معروفة ، مشيرا الى وقوع اضرار بسياج الشركة الخارجي.

واشار المصدر، الى توقف العمل داخل الشركة وخروج جميع المهندسين منها تحسبا من وقوع اي طارئ.

يشار الى أن "دانة غاز" تمتلك أصولاً في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات ومصر وإقليم كوردستان بمعدل إنتاج 66,200 برميل نفط مكافئ يومياً واحتياطيات غاز مؤكدة ومحتملة تتجاوز مليار برميل نفط مكافئ في عام 2019.

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