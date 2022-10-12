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قصف يستهدف حقل كورمور في جمجمال السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-12T16:48:08+0000
قصف يستهدف حقل كورمور في جمجمال السليمانية

 شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بتعرض حقل كورمور الغازي في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحقل تعرض لقصف بخمسة صواريخ كاتيوشا، مساء اليوم، انطلقت من قضاء طوزخورماتو جنوبي محافظة كركوك.

واشار إلى أن الأضرار المادية و البشرية ام تحدد بعد وقد هرعت القوات الأمنية لمكان الحادث.

وتعرض الحقل لاستهدافات متكررة، ولم تُعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها، لكن بعض المسؤولين في الإقليم اتهموا فصائل شيعية بالمسؤولية عن هجمات سابقة مماثلة تعرضت لها بعض المنشآت النفطية في الإقليم، والقنصلية الأمريكية وقاعدة حرير في أربيل.

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