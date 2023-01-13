قصف يستهدف حقل غاز في جمجمال السليمانية

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بتعرض حقل غاز كورمور في مدينة جمجال بمحافظة السليمانية، لقصف بصاروخ كاتيوشا،

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف لم يتسبب بأضرار وفق معلومات أولية.

ويُعد حقل كورمور من أكبر حقول الغاز في إقليم كردستان لتزويد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى تأمين حاجة السكان من الغاز للطبخ والتدفئة.

وتعمل في الحقل شركتا "دانة غاز" و"الهلال" الإماراتيتين، الذي تعرض لاستهدافات متكررة،