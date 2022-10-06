قصف تركي يستهدف موقعاً لحزب العمال في جبل سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري، مساء الخميس، بأن قصفاً بطائرات مسيرة تركية استهدف مواقع لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة في جبل سنجار معقل الكورد الإيزيديين بمحافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف استهدف احد مخابئ حزب العمال الكوردستاني في منطقة سردشت بجبل سنجار المطل على المدينة، دون معرفة الخسائر.

واضاف المصدر ان مسلحي حزب العمال قام بحفر عدد كبير من الأنفاق والكهوف في الجبل تحسبا من هجمات تشنها الطيران الحربي التركي بين حين وآخر

ودخل حزب العمال الكوردستاني إلى منطقة سنجار، التي تسكنها غالبية إيزيدية، بعد إبادة تعرض لها الإيزيديون على يد تنظيم داعش، الذي اختطف أيضا آلافا من نسائهم وأطفالهم.

ويتهم مقاتلو وحدات حماية سنجار بإنهم "جزء من حزب العمال" لكن المقاتلين يقولون إنهم قوة رسمية عراقية تنتمي للواء 80 من الحشد الشعبي، التابع لرئاسة الوزراء العراقية.