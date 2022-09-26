قصف إيراني يستهدف سيدكان شمال اربيل للمرة الثالثة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ عاودت مدفعية الجيش الإيراني، اليوم الأحد، قصف ناحية سيدكان التابعة لإدارة منطقة "سوران" المستقلة شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.

وقال مدير ناحية سيدكان إحسان جلبي لوكالة شفق نيوز، إنه "منذ ساعات الصباح الأولى بدأت المدافع الإيرانية بقصف عدة مناطق في الناحية".

‏وأضاف أن "القصف يكون بشكل متقطع، حيث يتكرر بين الحين والآخر على هذه المناطق".

وأمس الأحد، عاودت المدفعية الإيرانية، قصف ناحية سيدكان دون خسائر بشرية.

وكان مدير الناحية قد صرح لوكالتنا، بأن "القصف الذي شنته المدفعية الإيرانية يوم أمس استهدف منطقة (بريزين وهورني) في سيدكان ولم يؤد لخسائر بالأرواح".

وتبنى الحرس الثوري الإيراني، امس، قصف مواقع في منطقة سوران المستقلة بإقليم كوردستان.

ونقلت قناة العالم الايرانية عن الحرس الثوري قوله، إنه "استهدف مقرات المجموعات الارهابية شمال العراق بالمدفعية عقب محاولتها ادخال اسلحة للمدن الحدودية واثارة الشغب في إيران".