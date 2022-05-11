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قصف إيراني متزامن بطائرتين بدون طيار يستهدف شمال اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-11T08:36:09+0000
قصف إيراني متزامن بطائرتين بدون طيار يستهدف شمال اربيل

شفق نيوز/ شنّت طائرتان إيرانيتان بدون طيار، يوم الأربعاء، ضربات جوية استهدفت بها مناطق شمال مدينة أربيل بالتزامن مع قصف مدفعي للحرس الثوري.

وقال قائممقام قضاء جومان سوار أكرم لوكالة شفق نيوز، إن القصف تم عن طريق طائرتين مسيرتين ولا توجد خسائر بشرية في صفوف القرويين في المنطقة.

وأضاف ان القصف اذا استمر على هذا المنوال سوف يعرض سكان القرى الحدودية للمخاطر، مؤكدا ان القصف خلق هلعا لدى سكان القرى.

واستهدفت مدفعية الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق من صباح اليوم ناحية "سيدكان" شمال محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بذريعة استهداف الأحزاب الكوردية المعارضة للنظام في طهران.

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