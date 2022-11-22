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قصف إيراني جديد يطال حزباً كوردياً معارضاً قرب أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-22T11:44:16+0000
قصف إيراني جديد يطال حزباً كوردياً معارضاً قرب أربيل

شفق نيوز/ شنت القوات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، قصفاً صاروخياً استهدفت به مواقع لحزب "آزادي" الكوردي المعارض للنظام في طهران وذلك في بلدة "آلتون كوبري" بين محافظتي أربيل وكركوك.

وذلك وفقا لما أفاده مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، الذي قال إن مقار الحزب المعرض تعرض للقصف بأربعة صواريخ من دون الخوض بمزيد من التفاصيل.

من جهته؛ ذكر مكافحة الإرهاب في كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه وفقاً للمعلومات فان  الحرس الثوري الإيراني قصف مقر حزب الحرية الكوردستاني في التون كوبري.مشيرا إلى أنه ومازالت الاضرار غير معروفة.

وكانت مصادر أمنية، كشفت لوكالة شفق نيوز، فجر أمس الاثنين، تعرض العاصمة أربيل وقضاء كويسنجق لقصف صاروخي استهدف مقار أحزاب معارضة، ومخيماً للاجئين الإيرانيين.

وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت أمس، رفضها وادانتها "بشدة" القصف الإيراني على أراضي إقليم كوردستان العراق، ووصفت القصف الإيراني التركي بأنه "خرق" لسيادة العراق و"يخالف" المواثيق والقوانين الدولية.

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