قصف إيراني جديد يستهدف مناطق حدودية في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ‏أفاد مصدر كوردي محلي، يوم الثلاثاء، بتعرض منطقة بالكايتي الحدودية لقصف من المدفعية الإيرانية، في حالة تكررت خلال الأيام الثلاثة المنصرمة.

وتقول طهران إنها تستهدف تواجداً لأحزاب المعارضة التي تنتشر داخل أراضي الإقليم.

وتزامن القصف مع احتجاجات في مدن إيرانية، بدأت شرارتها من المدن الكوردية.

وبشأن القصف المدفعي الجديد، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القذائف سقطت في منطقة بالكايتي التابعة لإدارة سوران المستقلة والتي تحاذي قضاء چومان التابع في أربيل.

‏وأضاف المصدر أن "القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا او إصابات