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قصف وانزال جوي تركي في منطقة جبلية بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-10T08:02:57+0000
قصف وانزال جوي تركي في منطقة جبلية بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة، بأن طائرات تركية قصفت فجر الأربعاء منطقة جبلية بإقليم كوردستان قبل أن تقوم بإنزال جوي وتندلع اشتباكات مع المقاتلين الكورد.

وقال هيوا زاكروس مسؤول علاقات منظومة المجتمع الكوردستاني (الجناح العسكري لحزب العمال الكوردستاني) لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات تركية قصفت في الساعة الثالثة من فجر اليوم الاربعاء جبل كارة  بقضاء العمادية في محافظة دهوك".

وأضاف أن "طائرات هليكوبتر من نوع كوبرا شاركت في القصف، ثم تمت عملية انزال جوي للجنود الاتراك، واندلعت اشتباكات بين مقاتلي حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي".

وأشار زاكروس إلى أن "القوات التركية أجبرت على الانسحاب بعد الرد العنيف من مسلحي العمال الكوردستاني".

وكثفت تركيا عملياتها العسكرية في مناطق حدودية بإقليم كوردستان منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي لملاحقة مسلحي العمال الكوردستاني.

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