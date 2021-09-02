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قصف مقر لقوات أمنية مرتبطة بالعمال الكوردستاني في سنجار

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-02T17:26:17+0000
قصف مقر لقوات أمنية مرتبطة بالعمال الكوردستاني في سنجار

قصف مقر لقوات أمنية مرتبطة بالعمال الكوردستاني في سنجار

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