سیاسة
rss
كوردســتانيات
أمـن
مجتـمع
اقتصـاد
عربي ودولي
القسم الفيلي
ريـاضة
منوعـات
فيديو
تقارير وتحليلات
مقـالات
كل الاخبار
قصف مقر لقوات أمنية مرتبطة بالعمال الكوردستاني في سنجار
Category: كوردســتانيات
Date: 2021-09-02T17:26:17+0000
قصف مقر لقوات أمنية مرتبطة بالعمال الكوردستاني في سنجار
related
مقتل 4 مقاتلين كورد بقصف تركي قرب دهوك
Date: 2020-08-13 20:47:45
قصف "مجهول" يستهدف سيارة للعمال الكوردستاني في جبل سنجار
Date: 2021-06-30 13:49:03
3 قتلى وجرحى من عناصر "PKK" بقصف سيارة في السليمانية
Date: 2021-06-19 17:08:41
العمال الكوردستاني يطلق سراح رجل دين ايزيدي عراقي بعد ساعات من احتجازه
Date: 2020-08-16 12:08:10
مسؤول يتهم "PKK" باختطاف 70 إيزيدياً وزجهم في سجون سرية في سنجار
Date: 2020-08-26 18:24:45
قصف تركي يستهدف مركبة لحزب العمال في جبل قنديل
Date: 2021-08-30 13:21:20
أنقرة تعلن مقتل 5 عناصر من العمال الكوردستاني
Date: 2019-09-28 11:46:45
تبادل لإطلاق النار بين عناصر من البيشمركة وحزب العمال شمالي دهوك
Date: 2020-12-13 21:10:49
We're sorry but Shafaaq website doesn't work properly without
JavaScript
enabled. Please enable it to continue.