قصف "مسيّر" يستهدف مركبة في قنديل كوردستان

شفق نيوز/ شنت طائرة مسيرة تركية، يوم الثلاثاء، قصفاً استهدف مركبة قرب مبنى محلي يشغله عناصر من حزب العمال في منطقة قنديل الحدودية صوب إقليم كوردستان.

وقال دلشير إبراهيم، مدير بلدية قنديل لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيرة تركية قامت بقصف مركبة متوقفة بالقرب من مبنى بلدية قنديل مساء يوم الثلاثاء.

وأشار إبراهيم إلى أن هذا الهجوم أسفر عن اشتعال النيران في إحدى براميل النفط التابعة للبلدية دون وقوع أي إصابات بشرية نتيجة للقصف.

وتقع جبال قنديل في إقليم كوردستان عند نقطة التقاء الحدود العراقية الإيرانية التركية، وتمتد بعمق نحو 30 كيلومتراً داخل الأراضي التركية، وتبعد بنحو 150 كيلومتراً عن أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وتقول تركيا إن عناصر حزب العمال الكوردستاني يتخذون من جبال قنديل حصنا رئيسيا وملاذا آمنا.