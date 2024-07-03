قصف مدفعي وجوي عنيف يستهدف مواقع "العماليين" شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في دهوك، مساء اليوم الأربعاء، بأن الجيش التركي شن هجوماً جديداً جوياً ومدفعياً على مواقع حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل متين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المدفعية التركية وكذلك الطيران الحربي التركي قصفا بشدة مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في مناطق سلسلة جبل متين المطلة على قضاء العمادية شمالي دهوك".

وأضاف "أن "وادييّ رشافا ووسركلي تعرضا لأربع موجات من القصف الجوي من قبل الطائرات التركية، بالإضافة إلى قصف مدفعي عنيف دون أن يتسنى معرفة الخسائر الناجمة عن هذه العمليات".

يشار الى ان الجيش التركي قد وسع عملياته العسكرية في قضاء العمادية منذ أسبوعين حيث يقوم بشن غارات جوية شبه يومية إضافة إلى قصف مدفعي متكرر.