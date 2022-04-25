قصف مدفعي تركي يطال قرية في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أفاد مصدر عسكري، مساء الاثنين، بأن المدفعية التركية قصفت محيط قرية هروري التابعة لناحية كاني ماصي شمالي محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قذيفة وقعت على منزل أحد أهالي قرية هروري، وخلفت أضراراً مادية بالمنزل، دون وقوع أي إصابات".

وأطلقت تركيا الاثنين الماضي، عملية "قفل المخلب" العسكرية، ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني، الذي يتخذ من مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان ضمن إقليم كوردستان، موطئ قدم له.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن الجيش التركي، عزز أمس الأحد، تقدمه في جبل كورزار ضمن محافظة دهوك في إقليم كوردستان، بعد اشتباكات مسلحة مع عناصر من حزب العمال الكوردستاني.

مصدر أمني، أبلغ الوكالة، أن "الاشتباكات بين الطرفين وقعت أمس، بالقرب من كانيا سيليي بعد تنفيذ الجيش التركي إنزالاً جوياً في جبل كورزار، لافتاً إلى أن "مواقع لحزب العمال الكوردستاني في الجبل، تعرضت بالتزامن مع الاشتباكات إلى قصف جوي تركي من قبل طائرات مسيرة".