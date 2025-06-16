قصف مدفعي تركي يشعل حريقاً واسعاً شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في دهوك، مساء اليوم الاثنين، باندلاع حريق واسع النطاق شمالي المحافظة بسبب قصف مدفعي تركي استهدف مواقع لحزب العمال الكوردستاني.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً واسع النطاق التهم مساحات من المزارع والغابات في منطقة نهیلي التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك، نتيجة قصف مدفعي تركي استهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في المنطقة".

وأشاروا إلى أن "ألسنة اللهب ما تزال مشتعلة والنيران اخذت بالامتداد نحو مناطق جديدة في ظل عجز فرق الدفاع المدني عن السيطرة على الحريق بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة وصعوبة الوصول إلى مواقع النيران".