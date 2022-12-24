قصف مدفعي تركي يحدث هلعاً بين سكان قرية شمال دهوك

شفق نيوز/ قصفت المدفعية التابعة للجيش التركي، يوم السبت، محيط قرية مأهولة بالسكان شمال محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

أفاد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، بأن المدفعية التركية قصفت صباح اليوم 5 مرات متتالية محيط قرية "كوهرزي" التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك.

واضاف الشهود ان القذائف سقطت على بعد أقل من 500 متر من منازل أهالي القرية مما أحدث هلعا لدى سكانها.

يأتي هذا بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، يوم السبت، مقتل وإصابة أكثر من 500 عنصر من حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان العراق.

جاء في مؤتمر صحفي عقده اليوم الوزير استعرض خلاله العمليات العسكرية للقوات التركية التي نفذتها في سوريا والعراق خلال العام الحالي الذي شارف على الانتهاء.

وقال آكار خلال المؤتمر، إنه "تم تحييد 506 إرهابيين ، وتدمير ما يقرب من 2000 لغم وعبوة يدوية الصنع، ونحو 600 وكر ونفق في إطار عملية مخلب - القفل شمالي العراق".

وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل " ضد معاقل حزب العمال الكوردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان في إقليم كوردستان العراق.