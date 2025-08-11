قصف مدفعي تركي يثير حرائق واسعة شمال دهوك

شفق نيوز– دهوك

أفاد شهود عيان في قضاء العمادية شمال محافظة دهوك، يوم الاثنين، بأن المدفعية التركية شنت قصفاً عنيفاً استهدف مواقع يُعتقد أنها تابعة لعناصر حزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل كارة.

وأشار الشهود، لوكالة شفق نيوزن إلى أن القصف تركز بشكل خاص في محيط القرى التابعة لمنطقة زيبار، مما تسبب في اندلاع حرائق واسعة امتدت إلى المزارع والغابات المحيطة، ولا تزال النيران مشتعلة حتى اللحظة مع استمرار انتشارها على مساحات أكبر.

ويأتي هذا القصف في وقت ينشغل فيه سكان القرى بأعمال جني محاصيلهم الزراعية، ما أثار حالة من القلق والخوف بين الأهالي الذين يخشون من تضرر أرزاقهم وممتلكاتهم بفعل النيران التي تواصل التهام الأشجار والأراضي الزراعية في المنطقة.