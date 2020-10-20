قصف مدفعي تركي شمالي زاخو وسط تحرك لإقامة نقاط عسكرية

شفق نيوز/ قصفت المدفعية التركية يوم الثلاثاء، قرية بانكي بناحية باتيفا شمالي قضاء زاخو .

وقال هاشم كولي مختار قرية كشاني لوكالة شفق نيوز، ان الجيش التركي ومنذ ثلاثة ايام يقوم بقصف المنطقة، وخلق القصف أضرارا مادية بممتلكات المواطنين والمزارعين.

وبحسب مصادر محلية فإن تكثيف القصف المدفعي شمال ناحية باتيفا يأتي بهدف اقامة نقاط عسكرية جديدة في مواقع استراتيجية شمال زاخو.

ويتخذ مقاتلو حزب العمال الكوردستاني من المناطق الحدودية معاقل لهم، ومن هناك يشنون هجمات داخل الأراضي التركية.

وتتعرض جبال قنديل ومناطق أخرى على طول الحدود لهجمات تركية متكررة، إلا أن وتيرتها تصاعدت بصورة واسعة منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي، ما ألحق خسائر بشرية ومادية في القرى الحدودية لإقليم كوردستان.



